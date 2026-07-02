Tras auditoría Cuerpo de Bomberos de Honduras identifica “personal supernumerario” e inicia reestructuración

Tegucigalpa – El comandante General del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Marco Antonio Ártica, informó hoy que tras una auditoría se identificó “personal supernumerario”, por lo que se inició con un proceso de reestructuración.

En ese sentido, unas 30 personas tanto en la ciudad como en San Pedro Sula no recibieron su renovación este mes, explicó.

Explicó que identificaron personal supernumerario en áreas administrativas y el Cuerpo de Bomberos requiere de personal operativo.

En este momento en ciudades grandes como San Pedro Sula solo tenemos dos o tres bomberos de turno, con esa cantidad no se puede atender las emergencias, expuso.

“Necesitamos potenciar el personal operativo y eso es lo que estamos haciendo”, enfatizó.

En ese sentido, anunció que se abrieron 35 plazas de bomberos para la ciudad de San Pedro Sula.

Tras la reestructuración se quedó con personal administrativo adecuado, dijo.

Insistió que la institución de socorro requiere de personal operativo y no de personal administrativo.

Para ser parte de la institución se requiere en primera instancia vocación de servicio.

Todas las personas que reúnan los requisitos pueden ser parte de la institución, comentó.

Finalmente dijo que al personal al que no se le renovó el contrato se le pagará sus prestaciones laborales conforme a ley. RO