Tras años de espera, la represa San José avanza 43.53 % y se prevé llevará agua a más de 300 mil capitalinos

Tegucigalpa – La represa San José registra un avance del 43.53 % tras ser reactivada hace un mes y se perfila como una solución clave para mejorar el abastecimiento de agua potable en la capital, donde no se construye una nueva represa desde hace más de 30 años.

En este contexto, el proyecto, impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) luego de permanecer paralizado durante 17 meses, contempla una inversión de 1,600 millones de lempiras y beneficiará directamente a más de 300 mil capitalinos, principalmente en sectores del sureste como Kennedy, Miraflores, Mesitas, Venecia, Villanueva, la aldea El Tablón y zonas aledañas.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, expresó: “Esta es la primera represa nueva que se va a construir en los últimos 30 años en la capital, lo que representa un cambio histórico en el acceso al agua para miles de familias”.

El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya constata los avances en la represa San José.

Por su parte, el ingeniero y titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, añadió: “Esta nueva fuente permitirá abastecer en su totalidad el cuadrante sureste de la ciudad, beneficiando directamente a entre 350 mil y 400 mil personas, y al mismo tiempo permitirá redistribuir el agua hacia otras zonas que actualmente enfrentan escasez”.

Además, el diseño del proyecto fue ajustado para incrementar su capacidad de almacenamiento de 9 a 11 millones de metros cúbicos, ampliando su alcance dentro del sistema hídrico de la ciudad. JS