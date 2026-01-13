Tras allanamiento capturan en Intibucá a supuesto miembro de mara MS-13 con cargamento de droga

Tegucigalpa – Mediante operaciones policiales agentes preventivos lograron arrestar a un ciudadano integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), dedicado al tráfico de estupefacientes en la zona occidental del país.

La intervención policial se llevó a cabo mediante un allanamiento de morada en el barrio Buenos Aires, el operativo tenía como objetivo desarticular puntos de venta de droga.

El capturado, tiene 27 años, conocido en el mundo criminal con el alias de «Manguera», según las investigaciones preliminares, siendo el responsable de la distribución y logística de narcóticos en el sector.

Al momento de la detención, los uniformados decomisaron una cantidad significativa de sustancias prohibidas y dinero en efectivo producto de la venta del alucinógeno.

Al señalado se le decomisó:

– 228 envoltorios plásticos de supuesta piedra Crack

– 135 envoltorios con polvo blanco de Cocaína

– 54 envoltorios con hierba seca marihuana

– 7,150.00 lempiras en billetes de diferentes denominaciones

– Un teléfono celular, el cual será periciado como parte de la investigación

El sospechoso será remitido a los entes acusadores, para enfrentar cargos por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras. (RO)

Decomisos importantes de cocaína en 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad

1. Quimistán, Santa Bárbara -26 de enero- 174 kilos

2. Jamastrán, El Paraíso -31 de enero- 8 kilos

3. Bonito Oriental, Colón -19 de febrero- 9 kilos

4. Santa Rosa de Aguán, Colón -3 de marzo- 340 kilos

5. Tabacunta, Gracias a Dios -14 de marzo- 45 kilos

6.- Merendón, San Pedro Sula, Cortés -26 de marzo – 80 kilos

7.- Chamelecón, Cortés -6 de abril – 786 kilos

8.- Omoa, Cortés -13 de junio- 230 kilos

9.- Gracias a Dios -15 de julio- 52 kilos

10. Choluteca -21 de julio– 7 kilos

11. Copán Ruinas -27 de agosto- 16 kilos

12. Iriona, Colón -09 de septiembre 25 kilos

13. Santa Bárbara – 15 de octubre – 44 kilos

14. Gracias, Lempira – 16 de octubre – 54 kilos

15. El Paraíso- 10 de noviembre-23 kilos

16.- La Ceiba, Atlántida– 21 de noviembre- 12 kilos



