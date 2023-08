Tras 24 años de no hacerlo, ENEE asumirá esta semana cobro de energía

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Las alarmas están disparadas en el sector energético cuando esta semana la ENEE asuma una de las tareas principales como es la lectura, facturación y cobro de la energía consumida por los clientes, tarea de la cual la institución tiene casi un cuarto de siglo de no realizarla, ya que estaba delegada en operadores privados.

– Muchos expertos están preocupados que la ENEE no cumpla con los actuales niveles de recaudación de 3 mil millones de lempiras mensuales.

– Igualmente en las tareas de atención de líneas afectadas, así como atender los reclamos de los hogares con fallos eléctricos.

Varios sectores consultados por Proceso Digital señalaron la preocupación por este punto, ya que recordaron que durante 24 años seguidos dichas funciones las realizaron dos operadores empresas privadas y la institución ya no tiene memoria colectiva de dichas operaciones.

Señalaron que en esos 24 años la ENEE no pudo resolver los otros problemas del sistema eléctrico del país, como son la generación, transmisión y distribución y ahora sumará la parte final del proceso energético, el cual es leer, facturar y cobrar la energía consumida.

La mayor preocupación es que en la actualidad la ENEE es el principal problema fiscal del país y eso que el actual operador privado recolecta mensualmente unos 3 mil millones de lempiras.

El gerente interino de la ENEE, Erick Tejada asegura que están listos para asumir las tareas de EEH.

El temor es que ahora siendo asumida por el Estado dichas tareas caiga la recaudación y con ello se incremente el hoyo fiscal en que se ha convertido la ENEE para las finanzas públicas.

Aunque el gobierno, a través del gerente interino de la ENEE Erick Tejada Carbajal, salió a calmar a los mercados y señalar que la empresa está lista para asumir esta nueva tarea.

El asumir las nuevas tareas a partir del sábado 19 de agosto por parte de la ENEE deja muchas preguntas sin respuestas y sobre todo la duda de la capacidad técnica y administrativa de la estatal que hace 24 años dejó la tarea de hacer la lectura, facturación y cobro del consumo eléctrico de sus clientes.

De entrada, las autoridades de la ENEE, giraron un comunicado en el que anuncian la transición y las bondades que el término del contrato con el actual operador EEH y que la tarea que realicen estará acompañada por un asesor internacional.

Riesgos para una ENEE, que no puede con sus cargas

Los especialistas apuntan que la ENEE, después de tantos años no ha podido solventar los problemas administrativos propios, menos podrá con más responsabilidades netamente técnicas.

Para Kevin Rodríguez, experto en el área energética, el principal riesgo que dejaría un mayor impacto sería la caída en la recaudación, la EEH, recaudaba 3 mil millones de lempiras al mes y si ese valor llega a caer, la ENEE, no tendría capacidad prácticamente para nada, porque aun con esa cantidad, no logra hacer frente a las responsabilidades que tiene.

Otro punto a tomar en cuenta es que pese a que la EEH, no logró la reducción de pérdidas, al menos se mantuvo el control en el mismo rango. Y ahora existe el riesgo que lo poco que se había logrado se pierda.

En algunas oficinas ya empiezan a retirar los rótulos de EEH.

Empleados de ENEE deben ser capacitados

Por su parte, otra fuente técnica de la ENEE, refirió que no está de acuerdo con que los empleados de la misma ENEE, asuman la responsabilidad de EEH, porque se debe capacitar y lo más seguro es que va a desmejorar la calidad del servicio y se retrasaran las lecturas, porque EEH, ya había hecho un diagrama de las ciudades importantes para determinar la identificación de fallas y tenían cuadrillas subcontratadas que atendían de forma expedita; la ENEE, no podrá subcontratar de esa manera porque la burocracia detiene esos procesos y además en el pasado se intentó y no dio resultado.

El traspaso

Salomón Ordóñez.

El exgerente de la ENEE, Salomón Ordoñez, indicó que el ciclo de facturación es el punto más preocupante del traspaso de las funciones de EEH, mientras la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversión (CNI) Jacqueline Foglia dijo que esperan una transición técnica y ordenada.

Otras fuentes técnicas comparten las inquietudes, pero el gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, ha reiterado que la empresa está lista para asumir, “el 18 de agosto se va la EEH, y los activos serán transferidos al Estado”, al tiempo que aseguró que están listos para hacerse cargo de los procesos de gestión comercial, lectura y facturación.

Adicionó que hubo siete meses de transición donde se trató los temas más importantes como control de energía, recursos humanos y control de suministros.

Incertidumbre

En cuanto al tema del recurso humano, Proceso Digital, consultó con algunos empleados que actualmente forman parte de la planilla de EEH, sobre su situación laboral, a lo que respondieron que es una “total incertidumbre”.

Una empleada de servicio al cliente confió que ya firmaron un finiquito “ya que el otro viernes terminamos, dicen que nos van a contratar en la ENEE, pero hasta el día de hoy no hay nada concreto, solo suposiciones”, lamentó.

Otro ingeniero empleado desde que inició el contrato con EEH, dijo que a algunos como es su caso, les dijeron que, si quieren que sigan trabajando, pero que no saben que pasará, “es una verdadera incertidumbre, a ciencia cierta no sabemos nada”.

La ENEE, en el tema laboral tiene una contratación supernumeraria y recientemente habrían contratado en el Programa de Reducción de Pérdidas y Distribución unas mil personas y si absorben al personal de EEH, que también son más de mil empleados, sería una carga laboral muy fuerte.

Existe mucha incertidumbre en los empleados de EEH.

Preguntas sin respuesta

El economista Roberto Lagos, dijo a Proceso Digital que mientras no se tenga el contrato es difícil conocer los detalles y lo que hay son preguntas sin respuesta, el analista planteó de forma abierta en su cuenta de X (antes Twitter), una serie de interrogantes en el tema.

Kevin Rodríguez coincide en que las interrogantes planteadas por Lagos, son básicamente las mismas que todo mundo tiene, por lo que es preciso que haya transparencia con el contrato, porque de momento hay muchas dudas.

Un poco atrás en la historia

Antes de EEH, la historia fue similar con Servicios de Medición de Energía de Honduras (Semeh), empresa con la cual la ENEE, firmó un contrato en enero de 1999, con duración hasta el año 2,000 y con el objetivo de atender las actividades de lectura, facturación, cobro y recaudación de los fondos generados del servicio eléctrico suministrado por la ENEE.

En ese mismo mes y año hubo una ampliación de la cobertura de servicios proporcionados por Semeh, al incluir la base de datos de cliente de la ENEE, con el fin de reducir la morosidad y disponer de un catastro de usuarios más ajustado a la realidad.

Mensualmente, la empresa estatal pagaba al Servicio de Medición Eléctrica (SEMEH), 19 millones de lempiras por la lectura de contadores y 8 millones por cortes y reconexiones.

Sin embargo, pese a que Semeh fue cuestionada en su momento, el contrato tuvo varias prórrogas y se extendió durante varios gobiernos, hasta el 2012, que fue cuando surgió en el seno del Congreso Nacional una propuesta para derogar el Decreto Legislativo 111/2005 que autorizó la última ampliación de contrato que favorecía a Semeh con vencimiento hasta el 2012, pero no se dio y después de ello, hubo otra ampliación hasta marzo del 2013.

La ENEE asume el cobro de energía tras 24 años de no hacerlo.

Luego el Poder Ejecutivo emitió el Decreto PCM 013- 2013 por medio del cual se declaró estado de emergencia en la prestación de los servicios de lectura, facturación y cobro de la energía eléctrica suministrada por la ENEE a nivel nacional dado el riesgo fiscal que para el país implicaba un paro en las recaudaciones de los valores que se generan de la energía.

No obstante, ese decreto también dio pie a que el Ejecutivo permitiera la contratación directa de Semeh, con un contrato transitorio en vista de que era la única empresa con la experiencia e infraestructura necesaria para prestar los servicios a la ENEE.

Después de esos contratos transitorios en 2014 surgió un Comité Técnico del fideicomiso y fue mediante la ley de Promoción de la Alianza Público Privada que se estableció de forma exclusiva la contratación, ejecución, desarrollo de administración de obras y servicios.

Entonces se determinó asignar los fideicomisos en tres componentes: iluminación pública, distribución y flujo financiero y transmisión despacho y flujo financiero; distribuidos a tres instituciones bancarias, luego los comités técnicos tomaban las decisiones sobre los pagos a Semeh por los servicios prestados en tanto no se eligiera un nuevo operador.

Consumidores siguen pagando ineficiencia de la ENEE

Nueva carga

Al tenor de la historia se puede ver que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, al menos en los últimos 24 años fue incapaz de realizar las acciones técnicas de cobro, facturación, distribución entre otros y tuvo que concesionar la tarea tanto a Semeh como a EEH, y ahora lo que queda es incertidumbre sobre lo que viene después de la transición.

Lo anterior, porque con la interminable crisis de la estatal, sería catastrófico que se sume a la población la mala calidad de servicios y el retraso en las lecturas, que no es que los servicios hayan sido color de rosa con los anteriores operadores, pero al menos hubo un poco de estabilidad.

Contrato con EEH

El contrato con EEH llega a su final este viernes 18 de agosto y las dos partes anuncian que presentarán demandas por lo que consideran incumplimiento.

De hecho en la central de arbitraje en Washington se espera se conozcan al menos dos casos presentados por el consorcio EEH contra el Estado de Honduras.

EEH fue contratada para reducir pérdidas eléctricas, además de la facturación y cobro, pero las metas nunca se cumplieron e incluso se incrementaron y las dos partes se acusan mutuamente de ser las responsables de ello. LB