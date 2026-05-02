Tras 20 días de las elecciones en Perú, la revisión de actas observadas llega al 95 %

Lima – Tras 20 días de las elecciones generales en Perú, la revisión de las actas observadas llega al 95,4 %, mientras que el recuento de votos es del 66 %, informó este sábado en un comunicado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral.

Los comicios generales, celebrados el 12 y 13 de abril, estuvieron protagonizados por irregularidades en la llegada del material electoral en centros de votación de Lima, lo que provocó que algunos centros abrieran con horas de retraso y que las elecciones se prolongaran de manera excepcional hasta el día siguiente en 13 locales.

Con el 97,46 % del escrutinio, previsiblemente pasarán a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio la candidata derechista Keiko Fujimori (17,12 %) y el izquierdista Roberto Sánchez (12,04 %).

Aunque con solo 27.458 votos de diferencia se ubica el ultraderechista Rafael López Aliaga (11,87 %), que desde la jornada electoral, denuncia sin pruebas sólidas que ha habido un fraude en su contra, una narrativa alimentada por los problemas logísticos presentados en Lima, su bastión electoral.

Hasta el momento, hay 90.414 actas contabilizadas y todavía quedan pendientes 2.352 que fueron enviadas a jurados especiales, pues presentaban algún defecto, y estos tribunales descartan o determinan su validez.

El JNE detalló que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en todo el territorio nacional para las elecciones generales, muestran «un avance significativo en la revisión y calificación de las actas observadas y en el proceso de recuento de votos correspondientes a la elección presidencial».

En relación con las actas observadas, 39 de los 60 jurados especiales lograron un avance del 100 %, de acuerdo con un reporte del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE) del JNE.

En el caso del recuento de votos, los JEE tienen como fecha límite el jueves 7 de mayo para que realicen las audiencias públicas.

El máximo ente electoral recordó que en señal de transparencia, todas las audiencias son transmitidas a través de su página web y hasta el momento se han realizado 548 audiencias públicas.

Ataques al JNE

López Aliaga y sus seguidores han arreciado en su campaña para exigir la anulación total o parcial de las elecciones, por considerar que fue víctima de un fraude y han convocado varias protestas en la capital para protestar contra organismos electorales.

De hecho, la noche del jueves hubo una manifestación en la que ciudadanos mostraron pancartas y realizaron un cacerolazo para denunciar presuntas irregularidades en los comicios y exigir que se realicen elecciones complementarias.

Medios locales informaron que la protesta ocurrió en los exteriores de la sede de la JNE y luego se dirigió hacia la casa de su presidente, Roberto Burneo.

En este sentido, el Jurado Nacional de Elecciones denunció este viernes que se están presentando «actos de intimidación y amenazas» contra sus funcionarios e informó que un grupo de personas realizó una manifestación frente a la casa de Burneo. EFE