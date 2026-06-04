Trap, legado olímpico y encanto sureño en Atlanta, sede inicial de España en el Mundial

Washington.- Atlanta, sede estadounidense de España en la primera fase del Mundial, funde su encanto sureño con el hecho de ser el lugar donde nacieron el trap o Martin Luther King, hogar de corporaciones como Coca-Cola, Delta o CNN, y una ciudad que echa mano del legado de los Juegos Olímpicos que celebró en 1996 para acoger visitantes durante el torneo.

El estadio de Atlanta, caracterizado por su cubierta que se abre y cierra en circunferencia y las llamativas formas geométricas de su cubierta exterior, albergará el debut de la Roja ante Cabo Verde el 15 de junio y su segundo encuentro ante Arabia Saudí seis días después.

Dado que tiene el aeropuerto con más tráfico y conexiones aéreas del país, Atlanta pretende ser, además, uno de los puntos logísticos clave para aquellos que quieran ver partidos de la competición en diferentes sedes fuera y dentro de Estados Unidos.

Qué ver

No hay que olvidar, como destaca Katie Kirkpatrick, de la Cámara de Comercio de la Región Metropolitana de Atlanta, que es la ciudad donde nació Martin Luther King y el lugar en el que se origina el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Por eso hay que visitar el Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr., donde está la casa en la que el célebre activista pasó su infancia, así como su tumba.

Una opción divertida es World of Coca-Cola, recinto centrado en la historia y la receta secreta del refresco más popular del mundo en el que pueden probarse decenas de sabores de Coca-Cola diferentes, algunos ya retirados del mercado.

Igualmente estimulantes son el Center for Puppetry Arts, en el que ver marionetas de todo el mundo o la mayor colección de muñecos y artefactos del desaparecido Jim Henson, y el Museo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cuyo cuartel general es Atlanta.

La ciudad es el lugar que vio surgir a grandes nombres del hip-hop surgidos a partir de los noventa, desde Outkast a Ludacris, y además es la cuna del subgénero trap, con oriundos como T.I. o DJs como Spanish Fly.

El primero montó el Museo del Trap en la ciudad, y, si aún quedan fuerzas para ver artistas del género en directo o algo de rap y R&B, la sala de conciertos Tabernacle y el club Believe Music Hall son buenas opciones.

Dónde comer

En Atlanta toca probar su famosa barbacoa en establecimientos como Fox Bros, que tiene locales en la avenida Dekalb o en Blandtown, al noroeste. Para captar el espíritu clásico de la gran capital del Sur nada como visitar Mary Mac’s Tea Room y probar su pollo frito y demás especialidades sureñas. Abierto en 1945, es el único de los antiguos salones de té de Atlanta que aún existe.

En el espectro más sofisticado de la nueva cocina sureña se sitúan locales como Twisted Soul Cookhouse & Pours y Table & Main, mientras que Poor Calvin’s o Virgil’s Gullah Kitchen & Bar, fusionan gastronomía regional con sabores asiáticos o del Caribe, respectivamente.

A su vez, recorrer la autopista Buford -a lo largo de la cual se han instalado diferentes comunidades migrantes durante décadas- o los suburbios de Clarkston o Decatur, es la mejor manera de encontrar comida mexicana, coreana, centroamericana, etíope, somalí, india, vietnamita, china o bangladesí.

Cómo desplazarse

La mejor manera de moverse por la ciudad y acceder al estadio es usar el sistema de metro, llamado MARTA, que cuesta 2,50 dólares por trayecto. Desde el aeropuerto, el recinto deportivo se alcanza en menos de media hora y desde diversos puntos del centro, en menos de 20 minutos.

Una opción interesante para moverse por Atlanta es recorrer, a pie o en bicicleta de alquiler, el Beltline, una vía que rodea el centro de la ciudad y permite disfrutar de la frondosidad de la que se dice que es la capital estadounidense con más árboles por kilómetro cuadrado.

Fan zones

El FIFA Fan Festival (con entrada gratuita previo registro y paquetes de pago) se instalará en el Parque Olímpico del Centenario, a 10 minutos caminando del estadio.

Habrá eventos paralelos, como el Decatur Watch Fest que acoge la plaza principal de Decatur (a 25 minutos del centro) y en el que ver partidos del Mundial o escuchar gratis a artistas de la ciudad como el rapero Big Boi, uno de los dos integrantes de Outkast. EFE/ir