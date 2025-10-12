Transportistas y CNE llegan a acuerdo momentáneo para pagos atrasados

Tegucigalpa – El abogado Teodoro Bonilla, representante de los transportistas de carga que prestaron sus servicios en las elecciones primarias del 9 de marzo, anunció que han llegado a un acuerdo conciliatorio momentáneo con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Bonilla indicó que el CNE pidió un compás de espera para terminar el dictamen legal y que hay compromiso de parte de su personal para acelerar el trámite sobre el pago adeudado.

El profesional del derecho recordó que han pasado 8 meses desde que se les adeuda el pago por servicio de transporte del material electoral en las elecciones internas y primarias.

Asimismo indicó que han sido convocados para el próximo miércoles para conocer estos avances.

Ante la tregua alcanzada este sábado, los transportistas suspendieron las intenciones de realizar medidas de presión tomando vías de comunicación, las que había anunciado el dirigente del transporte Óscar Aguilera. VC