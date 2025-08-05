Transportistas sin lograr acuerdos con Gobierno hondureño

Tegucigalpa – Los dirigentes del transporte urbano en la capital hondureña no han logrado acuerdos con el Gobierno hondureño, por lo que amenazan con nuevas paralizaciones del servicio.

Así lo informó hoy el dirigente del transporte Jorge Lanza, quien emplazó al gobierno para que los cite a una reunión.

Dijo que ellos quieren dialogar y buscar alternativas de solución, pero el Gobierno no quiere.

Expuso que como sector exigen solución al otorgamientos de permisos, a la extorsión y el pago del subsidio.

De igual manera, existe un plan de aplicación de tecnología que no se ha implementado por falta de diálogo, acotó.

Cabe señalar, que el lunes existió una paralización parcial del transporte urbano en la capital, pero se suspendió por una convocatoria a diálogo.

Sin embargo, Lanza indicó que no se llevó a cabo la reunión planificada, por lo que continuarán con acciones de protesta.

Explicó que la asamblea de transportistas dictó la paralización y ellos van a cumplir.

Este día se está prestando el servicio del transporte en la capital, pero se analiza que este miércoles se vuelvan a paralizar. (RO)