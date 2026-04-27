Transportistas señalan que ni con aumento temporal superan desfase en ajuste tarifario de carga pesada

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara Hondureña de Transporte de Carga Pesada, Carlos Fonseca, comentó que el aumento temporal al kilómetro recorrido autorizado recientemente no responde al impacto real del alza en los combustibles.

– En los últimos meses, el galón de diésel alcanzó cifras históricas sobrepasando las gasolinas pasó de 84 a 142.22 lempiras.

“El ajuste de 22 centavos de dólar por kilómetro está desfasado, debería de andar por unos 35 centavos” afirmó el transportista, y aludió a factores como el rápido encarecimiento del diésel en las últimas semanas.

El dirigente explicó que el sector ha absorbido durante dos meses el alza en los costos operativos, y mencionó como ejemplo que el traslado de combustible desde Puerto Cortés a Tegucigalpa aumentó en más de cinco mil lempiras.

Fonseca hizo un llamado directo al gobierno, solicitando una reunión con el presidente Nasry Asfura para revisar las condiciones actuales de los permisos y las tarifas del transporte pesado.

“Invito al gobierno a evitar este tipo de situaciones, ellos conocen del tema y deben hacer los ajustes correspondientes”, concluyó el representante del gremio transportista. AD