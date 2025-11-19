Transportistas se suman a respaldar empresa ganadora de licitación del CNE

Tegucigalpa – Varias asociaciones de transportistas respaldaron este martes a la empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C. V., ganadora de la licitación para el traslado de maletas electorales.

El jueves inicia el proceso de traslado del material electoral a los departamentos de Ocotepeque, Yoro, Atlántida y Colón.

En ese sentido, varias asociaciones de transportistas respaldaron a la ganadora, pese a las dos denuncias presentadas en su contra.

El CNE aprobó por unanimidad de votos la contratación de la empresa.

En tal razón ya fueron trasladados los primeros furgones que trasladarán las maletas electorales de los primeros cuatro departamentos del país.

La empresa garantiza tener todos los furgones en los que van a trasladar las maletas electorales y con el respaldo de varias asociaciones aseguran que cumplirán con el compromiso adquirido. IR