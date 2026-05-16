Transportistas se quejan por altos costos operativos y galopante extorsión que los tiene de rodillas

Tegucigalpa – El dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, advirtió sobre la crítica situación que enfrenta el rubro en el país, marcada por el incremento de costos operativos, la persistencia de la extorsión y la falta de respuestas estructurales por parte de las autoridades.

– Recién recibieron el pago cuatro meses de subsidios (diciembre, enero, febrero y marzo).

– El gobierno cumplió 100 días, pero el pueblo quiere respuestas prontas, dijo Cálix.

Durante una entrevista con Proceso Digital, el dirigente del rubro señaló que el sector transporte continúa operando en condiciones adversas, al punto de encontrarse “en números rojos”, debido al alza en los precios de combustibles, repuestos y mantenimiento de unidades.

El dirigente enfatizó que, pese a las dificultades, los transportistas siguen prestando el servicio a la población, aunque advirtió que la situación es insostenible si no se toman medidas urgentes. En ese sentido, insistió en la necesidad de revisar la estructura tarifaria para evitar el colapso del sistema.

Otro de los puntos críticos abordados en la conversación con la periodista Isis Rubio fue la extorsión, un flagelo que, según Cálix, continúa golpeando con fuerza al sector transporte.

Afirmó que este problema no sólo persiste, sino que se ha arraigado aún más en el país, afectando directamente la operatividad y seguridad de los trabajadores del rubro.

Se quejó que hace cuatro años no se revisa la tarifa y desde 2014 a la fecha cobran 13 lempiras en el servicio de transporte de buses rapiditos.

Reflexionó que las políticas de subsidio cuando se focalizan a los más pobres son buenas.

Cálix cuestionó la falta de acciones contundentes por parte de las instituciones responsables, señalando que se requiere una intervención más efectiva para combatir la criminalidad que afecta a los transportistas.

En relación con el rol de las autoridades, Cálix también hizo un llamado a los entes reguladores para que prioricen soluciones técnicas y operativas por encima del discurso político, subrayando que el sector necesita respuestas concretas ante la crisis que los golpea.

El dirigente concluyó reiterando que el transporte público es un pilar fundamental para la economía nacional, por lo que urgió al gobierno a generar condiciones que permitan su sostenibilidad, garantizando tanto la seguridad de los operadores como la continuidad del servicio para la población hondureña. JS