Transportistas respaldan medidas de la DNVT para prevenir accidentes

Tegucigalpa – El dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, manifestó el respaldo del rubro a las medidas impulsadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), orientadas a contribuir a reducir los accidentes de tránsito en el país.

Cálix señaló que, principalmente, iniciativas como la formación de los conductores deben convertirse en políticas permanentes.

El representante recordó que la Ley de Tránsito establece que parte de los recursos obtenidos por concepto de multas deben destinarse a campañas de concienciación y capacitación vial.

«El país debe continuar en ese camino; no puede ser solo un gobierno y hacerlo temporalmente, debe ser continuamente en todos los años», expresó.

Por otro lado, Cálix expresó la preocupación del rubro por la persistencia de la extorsión, un delito que persiste pese a los cambios de gobierno y la creación de distintas fuerzas de seguridad.

«El flagelo de la extorsión tiene más de 24 años y hoy está más vivo que nunca. Han pasado aproximadamente seis gobiernos y todos prometen disminuir o acabar con este delito, pero la realidad es otra», sostuvo.

Añadió que conducir una unidad de transporte público se ha convertido en una de las actividades de mayor riesgo en Honduras, situación que incluso dificulta la contratación de nuevos motoristas.

«No solo es cambiar el nombre de las fuerzas de seguridad o crear nuevas unidades. El Estado debe tener una estrategia clara y concisa contra la extorsión», concluyó. AD