Transportistas reiteran denuncia de incumplimiento de pagos del CNE

Tegucigalpa – Los transportistas que prestaron el servicio en las elecciones primarias siguen denunciando el incumplimiento de pago de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El dirigente de transporte, Óscar Aguilera, manifestó que el CNE todavía les adeuda más de 40 millones de lempiras.

Manifestó que la última vez que el CNE les hizo un pagó fue en noviembre del año pasado y en aquella ocasión fueron dos desembolsos, posterior a esa fecha no han recibido ningún otro desembolso.

“De noviembre a la fecha nadie en el Consejo Nacional Electoral nos ha dado respuesta y no nos dan explicación”, expresó el transportista.

Recordó que los transportistas han presentado cuatro escritos solicitando que el órgano electoral cumpla con pagar lo adeudado, pero que siguen sin recibir respuestas.

Contó que las instituciones bancarias quieren ejecutar y hacer uso de las propiedades que pusieron como garantía.

Aguilera indicó que los transportistas no han querido hacer presión mediante tomas, pero que la situación les está orillando a protestas y a tomarse las instalaciones del CNE y las salidas de la capital hondureña.

Finalmente, emplazó al CNE hasta el jueves para que desembolse lo adeudado, de lo contrario, los transportistas se reunirán el fin de semana para tomar acciones. AG