Transportistas que brindaron servicio en primarias, abiertos a participar en elecciones generales

Tegucigalpa- Los transportistas encargados del traslado de material electoral durante las elecciones primarias de 2025 manifestaron su disposición de participar nuevamente en las elecciones generales, siempre y cuando se les garantice un anticipo de pago y acompañamiento logístico en el proceso de distribución.

El representante de los transportistas, Óscar Aguilera, informó que este día se les concretará el desembolso parcial por los servicios prestados durante las primarias, y esperan que a más tardar la próxima semana se realice el pago total de la deuda pendiente por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En ese sentido, indicó que “estamos abiertos a escuchar ofertas para el servicio de transporte de material electoral en las generales. Consideramos que, si se nos da un anticipo y se nos brinda acompañamiento en todo el proceso, no tendríamos inconveniente en participar nuevamente”, expresó Aguilera.

El dirigente destacó la importancia de que el proceso sea acompañado por la sociedad civil y las instituciones responsables de garantizar la transparencia electoral, a fin de asegurar la correcta distribución del material a nivel nacional.

“Tenemos la capacidad y la experiencia. Hemos participado en ocho procesos electorales brindando este servicio y nunca hemos tenido problemas. Somos hondureños, patriotas y amamos la democracia. Queremos que las elecciones se desarrollen de manera ordenada y segura”, subrayó.

Aguilera también aseguró que los transportistas ya cuentan con la logística lista para asumir el nuevo reto, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad y monitoreo mediante GPS para evitar inconvenientes durante la distribución.

“Contamos con aproximadamente 400 a 450 unidades disponibles, listas para movilizar el material electoral si se llegará a un acuerdo con las autoridades del CNE”, detalló.

Los transportistas reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la democracia hondureña, pero insistieron en la necesidad de contar con condiciones claras y garantías financieras que les permitan cumplir con eficiencia y transparencia su labor en las próximas elecciones generales.LB