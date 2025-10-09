Transportistas protestan frente al CNE exigiendo pago por servicios prestados en las elecciones primarias

Tegucigalpa- Un grupo de motoristas de camiones instaló la mañana de este jueves sus unidades frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las cercanías del hospital San Felipe, para exigir el pago por los servicios de transporte brindados durante las elecciones primarias, hace ya siete meses.

Los manifestantes colocaron pancartas en sus vehículos con mensajes como: “El voto fue secreto, la falta de pago es pública”, “Queremos que nos paguen” y “Basta de jugar con el sudor del pueblo”.

Uno de los transportistas, identificado como Óscar, explicó que la protesta surge ante el incumplimiento de pago por parte del CNE, pese a haber cumplido con su trabajo “con responsabilidad y compromiso”.

“Hoy estamos cumpliendo siete meses de haber brindado el servicio de transporte en las elecciones primarias, y la verdad es que ya estamos en una situación sumamente precaria. Hemos recibido solo promesas por parte de la gerencia administrativa, pero nada se ha concretado”, denunció el conductor.

Óscar agregó que, tras varias reuniones entre los afectados, decidieron instalarse de manera pacífica frente al CNE hasta recibir una respuesta formal de los consejeros.

“Nos vamos a mantener aquí estacionados. No nos moveremos hasta que nos paguen. Tenemos entre 15 y 20 unidades instaladas y queremos que el pueblo sepa que trabajamos de forma seria”, expresó.

El transportista también adelantó que no participarán en la próxima licitación de transporte para las elecciones generales, prevista para el lunes, ya que no recibieron ni un lempira de anticipo y debieron endeudarse para cumplir con el contrato.

“El costo financiero fue muy alto, pusimos nuestras casas como garantía y ahora los proveedores ya no nos creen. Esta licitación podría fracasar si no se nos toma en cuenta y no se nos paga lo que se nos debe”, advirtió.

La manifestación se mantiene de forma pacífica, con los camiones estacionados frente al CNE, mientras los trabajadores exigen a los tres consejeros una solución inmediata a su reclamo económico.LB