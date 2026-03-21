Transportistas piden L. 6 de incremento en las rutas cortas

Tegucigalpa – Empresarios del transporte público piden un incremento de seis lempiras al servicio interurbano, especialmente a los que van hacia los municipios del sur de Francisco Morazán.

Selvin Avilés, uno de los transportistas dijo que cobran 19 lempiras al servicio del transporte desde la capital a Ojojona, por lo que exigen se incremente a 25 lempiras.

Señaló que se mantienen reunidos este sábado para exigir al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), que se les autorice el incremento.

Pidió que sean escuchadas sus demandas porque los constantes incrementos a los precios de los combustibles los tiene de rodillas.

Asimismo, demandó que el IHTT ponga mano para combatir la ilegalidad en el rubro.

[LEER] IHTT desautoriza incrementos a tarifa del transporte interurbano

Hace unas horas, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), desautorizó el incremento de tarifas al servicio interurbano en todo el país.

Así lo informó esta oficina del gobierno mediante un comunicado de prensa emitido en las últimas horas.

La comunicación oficial establece que no se han aprobado aumentos al pasaje en las rutas que cubren la zona oriental y tampoco en ninguna parte de la República. JS