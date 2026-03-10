Transportistas piden ajuste a tarifa, no pueden seguir absorbiendo costos, advierte Wilmer Cálix

Tegucigalpa – El dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, manifestó que el constante incremento en los precios de los combustibles está generando una fuerte presión económica para los transportistas, quienes —según afirmó— no han aplicado ningún aumento a la tarifa del transporte público en los últimos tres años.

Cálix explicó que durante ese período el sector ha tenido que absorber los incrementos tanto en los combustibles como en los repuestos y otros insumos necesarios para operar las unidades. “Todos los incrementos de los combustibles y de la canasta básica de repuestos los hemos absorbido nosotros”, señaló.

El representante del rubro indicó que esta situación ha sido planteada en reiteradas ocasiones al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), tanto de forma pública como privada, por lo que considera que el Gobierno debe aplicar lo que establece la ley en cuanto a la revisión y ajuste de la tarifa.

De acuerdo con Cálix, el aumento reciente en los precios de los carburantes vuelve más urgente revisar la situación del sector, ya que otros empresarios trasladan los incrementos a los consumidores finales, mientras que el transporte público mantiene congelada su tarifa.

“Un bus gasta en promedio unos 15 galones de diésel diarios, y en los últimos meses el combustible ha venido aumentando”, detalló.

El dirigente también señaló que el Gobierno debería enfocar los subsidios de manera más efectiva, especialmente en el diésel, para aliviar los costos operativos del transporte público.

Asimismo, informó que representantes del sector ya han sostenido reuniones con autoridades gubernamentales, quienes se comprometieron a instalar la próxima semana una mesa técnica para analizar el tema y definir acciones que reduzcan el impacto económico. LB