Transportistas paralizan unidades frente a Finanzas para exigir pago del bono compensatorio

Tegucigalpa– El transporte público determinó paralizar sus unidades y aparcaron sus unidades frente a las instalaciones de Finanzas en el Centro de la capital.

Según los transportistas el gobierno les adeuda varios meses del bono compensatorio.

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix dijo que ya están en diciembre y no les han hecho el pago, “pero no tarda en salir el comisionado Rafael Barahona diciendo que han cumplido con los pagos”.

Agregó “si nos hubiesen cumplido no estaríamos acá manifestándonos, es por eso que pedimos a las autoridades paguen lo que nos adeudan del bono compensatorio”.

Indicó que la protesta estará en la zona hasta que tengan una respuesta favorable.

Los autobuses fueron aparcados en los alrededores de Finanzas lo que ha provocado un caos vehicular en el sector. IR