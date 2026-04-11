Transportistas paralizan ruta Carrizal-Centro por extorsión

Tegucigalpa – La ruta de transporte que cubre el sector de El Carrizal, en la capital, se encuentra paralizada este fin de semana debido a amenazas vinculadas al cobro del denominado “impuesto de guerra”.

De acuerdo con reportes preliminares, los transportistas habrían recibido un “teléfono extorsivo” mediante el cual se les exigía el pago de dinero a cambio de permitirles continuar operando con normalidad.

Ante el temor, los conductores decidieron suspender sus labores de manera temporal.

Asimismo, piden a las autoridades de seguridad brindar protección ya que temen por sus vidas. IR