Transportistas paralizan 47 unidades que cubren rutas Tegucigalpa- Ojojona y Santa Ana

Tegucigalpa- Paralizadas las rutas de Ojojona y Santa Ana, donde alrededor de 47 unidades de transporte dejaron de circular tras la captura de un cobrador de bus, a quien lo vincula a una banda criminal dedicada a la extorsión.

Los conductores indicaron que la persona detenida es humilde y tiene más de 12 años de laborar.

“No podemos hacernos de la vista gorda en esta situación, aquí los que cobran la renta son otros, le dejaron el teléfono a él lastimosamente y los agentes lo capturaron, eso le hubiese pasado a cualquiera de los que trabajamos en este rubro, pero no es que es miembro de una banda de extorsión”, dijo uno de los conductores en protesta.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades de investigación para que esclarezca esta situación.

El paro de labores es de forma indefinida, además se quejaron que los asaltos se registran a diario en las diferentes rutas y que ahí no ven a los agentes actuar. IR