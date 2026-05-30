Transportistas, mayores afectados por la extorsión, piden a Gobierno “ruta clara” en seguridad

Tegucigalpa – Los transportistas, uno de los mayores afectados por la extorsión, pidieron hoy al gobierno hondureño definir una “ruta clara” en materia de Seguridad.

Cambiar el nombre a una dirección policial no es suficiente, expresó el dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, quien dijo que hasta ahora se ha hecho inversión sin resultados en seguridad.

Recordó que en el pasado se crearon y se cerraron diferentes direcciones policiales para combatir la extorsión y la criminalidad en el país, pero nada dio resultados.

En ese contexto, pidió al Gobierno no repetir los errores del pasado.

En ese sentido, exigió una ruta clara en materia de seguridad para la ciudadanía hondureña.

El presidente hondureño, Nasry Asfura ordenó cancelar la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), en la última sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

En su lugar, el Gobierno instruyó la creación de la división antiextorsión -adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)- que entró en operaciones desde el viernes 29.05.2026.

Sin embargo, para el sector transporte, hasta ahora esto no es más que un cambio de nombre, por lo que solicitó pasar de la teoría a la práctica. (RO)