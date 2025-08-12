Transportistas llegan al CN para pedir que se apruebe decreto del Bono Compensatorio

Tegucigalpa– Transportistas de varias regiones del país llegaron al Congreso Nacional para exigir la pronta aprobación del decreto que autoriza el pago del bono compensatorio.

Los conductores dicen que necesitan el bono para hacer frente al aumento del combustible y otros gastos básicos.

También aseguran que esta ayuda les permitirá seguir trabajando y dar un mejor servicio a los pasajeros, de quienes manifestaron se benefician grandemente con esta medida estatal.

El Congreso Nacional no ha dado detalles sobre el avance del decreto que autoriza el pago del bono.

Según los transportistas los congresistas deben de priorizar con el decreto ya que beneficia a la población hondureña. IR