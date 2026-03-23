Transportistas insisten en revisión de tarifa ante alza de costos, lamentan que operan en números rojos 

Tegucigalpa – Dirigentes del transporte urbano en Honduras insisten en la necesidad de una revisión a la tarifa del pasaje, argumentando que el sector enfrenta una crisis económica debido al incremento en los costos de operación, especialmente por el alza en los combustibles.

El dirigente del rubro, Wilmer Cálix, señaló que desde hace cuatro años no se realiza una actualización tarifaria, situación que fue heredada de la administración anterior y que ahora se agrava por el contexto económico actual.

“Estamos operando en números rojos. Los altos costos del combustible y otros insumos han golpeado fuertemente al sector”, manifestó, al tiempo que explicó que también inciden factores como la devaluación del lempira frente al dólar, ya que muchos repuestos y servicios se adquieren en moneda extranjera.

Cálix agregó que, durante los últimos años, los transportistas han absorbido estos incrementos, incluyendo el alza en las tasas de interés de préstamos adquiridos para las unidades, lo que ha vuelto insostenible la operación sin un ajuste tarifario.

En ese sentido, indicó que ya han planteado a funcionarios del gobierno la necesidad de buscar un mecanismo que permita revisar la tarifa sin afectar a la población más vulnerable. “Pedimos apoyo al gobierno para encontrar una solución que no golpee al pueblo hondureño que utiliza el transporte público”, expresó.

Asimismo, explicó que la revisión debe aplicarse a todo el sector transporte y no a segmentos específicos, y que el ajuste no puede definirse de manera anticipada, ya que debe basarse en la fórmula establecida por la ley.

Dicho proceso, detalló, corresponde al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, entidad encargada de calcular el costo de operación y autorizar cualquier incremento en la tarifa.

Finalmente, los transportistas reiteraron que buscan una revisión “justa” que permita la sostenibilidad del sector en medio del actual contexto económico, marcado por el encarecimiento generalizado de bienes y servicios. LB