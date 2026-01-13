Transportistas esperan mejoras en la seguridad del gremio con nuevo gobierno

Tegucigalpa – El dirigente del transporte de la zona noroccidental, Henry Rodas expresó este martes que la expectativa del gremio es que haya una mejora en la seguridad en transporte.

“Esperamos que con el nuevo presidente van a haber cambios de autoridad, tienen todo el conocimiento de la problemática en materia de seguridad que ha enfrentado el sector de transporte desde el 2006 hasta la fecha, que han sido asesinados muchos motoristas del transporte público”, refirió.

Rodas destacó el impacto de las muertes en el sector, “las estadísticas indican que cada 9 motoristas la esposa no trabaja y eso significa que depende exclusivamente de los ingresos de su pareja”.

El transportista refirió que el nuevo presidente sabe toda la problemática “y si está en la capital, entonces la problemática se extiende a nivel nacional, igual o similar. Además sabemos que tiene la voluntad de poder solventar los problemas y nosotros como sector estamos dispuesto a acompañarlo y a apoyar todas aquellas causas que se necesiten para prestar un transporte digno, eficiente y eficaz”, manifestó.

En Honduras desde diciembre de 2022 se dio inicio a la suspensión de garantías constitucionales, donde uno de los delitos que se usó como argumento para implementar este estado de excepción parcial fue la extorsión, además de los homicidios y el microtráfico.

(Leer) Honduras: tres años en estado de excepción que afecta al 90 % de los ciudadanos

Organizaciones no gubernamentales que han estudiado esta problemática han identificado que la reducción de extorsión es mínima o baja durante estos tres años bajo estado de excepción.

Para el caso, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reporta más de 300 mil hogares afectados por ese delito. VC