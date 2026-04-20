Transportistas emplazan al gobierno para solventar un posible incremento a la tarifa del pasaje

Tegucigalpa – Transportistas de autobuses urbanos dieron un plazo hasta mañana para alcanzar un acuerdo con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en relación al posible incremento en la tarifa del pasaje.

El sector advierte que, de no lograrse consensos, podrían tomar medidas de presión que afectarían el servicio a nivel nacional.

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix dijo que está a la espera que se les autorice el aumento al pasaje.

“Desde hace cuatro años no hay un acuerdo para el aumento de la tarifa, es por eso que hay que ir cumpliendo con los acuerdos y hasta el momento no se han pagado los acuerdos, tampoco se ha reunido la mesa técnica, nosotros estamos asumiendo ese aumento a los combustibles, estamos sacrificándolos, pero el gobierno no hace un esfuerzo por cumplir los acuerdos”, arguyó.

Indicó que para mantener la tarifa ellos iban a asumir un subsidio, pero no han hecho nada en la mesa técnica.

Afirmó que han pagado más de 16 millones en combustibles en los dos últimos meses, “nos están poniendo entre la espada y la pared”, apuntó. IR