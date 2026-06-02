Transportistas e IHTT coinciden en reforzar controles tras tragedia vial en Villa Nueva

Tegucigalpa- La tragedia ocurrida en la entrada a la colonia Villa Nueva, que dejó ocho personas fallecidas y al menos diez heridas tras el volcamiento de una volqueta, ha reabierto el debate sobre los controles en el transporte pesado en Honduras.

Representantes del sector transporte y autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) coincidieron en la necesidad de fortalecer la supervisión, la formación de conductores y el cumplimiento de las normas para evitar nuevas tragedias.

El dirigente transportista, Jorge Lanza, lamentó el accidente y señaló que es necesario fortalecer los mecanismos de capacitación para quienes operan unidades de transporte.

Lanza consideró que Honduras necesita una escuela permanente para la formación de conductores de transporte público y de carga, similar a las existentes en otras naciones.

“Todo muchacho que incurre en la conducción de un vehículo de transporte de pasajeros tiene que pasar por esa escuela y hasta que no ocurra lo debido no puede conducir un autobús o un vehículo de transporte”, manifestó.

Por su parte, reconoció que persisten problemas relacionados con el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, así como la falta de experiencia de algunos conductores jóvenes.

IHTT investiga posibles irregularidades

Por su parte, la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela, confirmó que la institución realiza un peritaje técnico y legal para determinar las circunstancias que rodearon el accidente.

Valenzuela reveló que, de acuerdo con información preliminar, el conductor de la volqueta involucrada no contaba con permiso de conducir apropiado para el transporte pesado.

De la misma forma, la unidad tampoco contaba con un certificado de explotación vigente, documento requerido para operar legalmente.

Además, indicó que existen indicios de que la unidad tenía modificaciones que le permitían transportar una carga superior a la capacidad para la cual fue diseñada.

“Estamos haciendo un llamado a todos los concesionarios o dueños del transporte para que responsablemente, al momento de contratar un conductor, este reúna las habilidades y destrezas necesarias para conducir este tipo de unidades”, expresó.

Posibles sanciones para el propietario

La funcionaria detalló que la empresa propietaria de la volqueta ya fue identificada y que las investigaciones determinarán las responsabilidades correspondientes.

Según explicó, la legislación vigente contempla sanciones que pueden llegar incluso a la suspensión de concesiones para quienes operen unidades sin los permisos necesarios.

“Todas estas unidades del transporte sin su respectivo permiso o certificado de operación pueden hasta suspenderse las respectivas concesiones”, advirtió.

La comisionada recordó que los accidentes de tránsito se mantienen, con más de 850 personas fallecidas en lo que va del año, por lo que solicitó una fiscalización más rigurosa para prevenir nuevas pérdidas humanas en las carreteras hondureñas. AD