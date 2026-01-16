Transportistas descartan aumento a pasaje hasta que se instale nuevo gobierno

Tegucigalpa – El dirigente del Transporte, Wilmer Cálix, dijo este viernes que una revisión a la tarifa de pasaje en el área urbana tendrá un compás de espera hasta que se instalen las nuevas autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

“El sector transporte está siendo prudente, para una revisión a la tarifa este año estamos esperando que el nuevo gobierno asuma el 27 de enero”, indicó al recordar que la última revisión tarifaria se hizo hace 4 años.

Cálix dijo que “no se puede ocultar que el peaje empezará a cobrar la tarifa real este mes de febrero creemos. Eso va a afectar a los compañeros interurbanos y los de carga”, previó.

Además adelantó que al desaparecer el subsidio de 10 lempiras a los combustibles tendrá un impacto en el transporte público y la canasta básica, lo que hace necesario el diálogo con los representantes del nuevo gobierno “para fijar puntos de equilibrio y no golpear tanto al pueblo hondureño”. VC