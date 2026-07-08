Transportistas denuncian que la extorsión sigue sin control y piden resultados a nueva fuerza de tarea

Tegucigalpa- El dirigente del sector transporte, Jorge Lanza, manifestó este miércoles su expectativa ante la reunión que sostendrán con el jefe de la nueva Fuerza de Tarea contra la Extorsión (DAET), al tiempo que exigió acciones concretas para enfrentar la criminalidad que afecta a los operadores del transporte público.

Lanza señaló que el gremio espera que las nuevas autoridades implementen una estrategia distinta a las anteriores, ya que, según afirmó, hasta ahora no han observado soluciones efectivas al problema de la extorsión.

«Esperamos que hagan un trabajo diferente al de todos los que han pasado, porque hasta el momento no hemos visto ninguna solución», expresó.

El dirigente aseguró que la extorsión continúa afectando a prácticamente todas las rutas del transporte urbano, especialmente en barrios y colonias donde las unidades ingresan diariamente. Indicó que los grupos criminales mantienen cobros permanentes y que los montos varían según cada ruta.

«Todo el mundo paga extorsión. Hay rutas que pagan los siete días de la semana, otras cinco y algunas dos veces por semana. En promedio, el pago ronda los 12 mil lempiras por unidad», afirmó.

Respecto a los señalamientos sobre una posible participación de miembros del sector transporte en actividades ilícitas, Lanza sostuvo que, de existir pruebas, deben realizarse las investigaciones y la depuración correspondiente.

«Si hay transportistas, conductores, ayudantes o personal administrativo involucrado en la extorsión, que las autoridades presenten las pruebas. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar para depurar el sector», manifestó.

Asimismo, reconoció que, al igual que ocurre en otras instituciones, podrían existir personas vinculadas a actos irregulares, pero insistió en que corresponde a las autoridades investigar y actuar conforme a la ley.

En otro tema, el dirigente informó que el Gobierno únicamente ha cancelado el pago correspondiente al bono compensatorio del mes de abril, mientras el sector continúa a la espera de los desembolsos de mayo y junio.

Finalmente, Lanza descartó un incremento en la tarifa del transporte urbano en Tegucigalpa y recordó que el pasaje se mantiene en 13 lempiras.LB