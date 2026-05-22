Transportistas denuncian que extorsión y delincuencia continúan afectando al sector

Tegucigalpa- El transporte hondureño sigue afectado bajo el flagelo de la extorsión y la delincuencia generalizada, pese a los cambios en las autoridades de seguridad, según denuncian desde el rubro.

El dirigente Jorge Lanza lamentó los recientes hechos violentos registrados en todo el país, y apuntó a que en las últimas semanas al menos tres personas vinculadas al sector transporte han perdido la vida.

“Ya tenemos cualquier cantidad de personas fallecidas sin que haya una respuesta positiva”, expresó, al reclamar resultados concretos por parte de los entes de seguridad para identificar a los responsables de los crímenes.

Lanza afirmó que el cobro de extorsión continúa “igual” y que muchas unidades siguen pagando cuotas a distintos grupos criminales.

“Aquí todo el mundo paga lo mismo”, manifestó, al indicar que algunos transportistas deben entregar dinero a varios grupos delictivos de manera simultánea.

El representante también cuestionó la falta de acercamientos con las autoridades, al avisar que no han logrado reunirse nuevamente con el titular de Seguridad para exponer la problemática que enfrenta el sector.

Finalmente, reiteró que además de la extorsión, continúan registrándose asaltos dentro de las unidades, una situación que, a su criterio, sigue sin recibir respuesta efectiva de las autoridades. AD