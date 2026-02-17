Transportistas denuncian al rector de la UNAH por presuntos actos de corrupción en programa de transporte gratuito

Tegucigalpa – Un grupo de transportistas se presentaron este martes ante el Ministerio Público para interponer una denuncia por presuntos actos de corrupción en la contratación del servicio de transporte gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El señalamiento apunta al proceso mediante el cual fueron asignadas las unidades que actualmente trasladan a los estudiantes.

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, explicó que “el rector es un hombre serio, lo he tratado solo una vez, no tengo nada en contra de él, si le ofrecieron cosas incorrectas, como dirigente le pido que de nombres públicamente, no puede decir que le ofrecieron sin mostrar pruebas ni nombrar a las personas”.

Asimismo, Cálix agregó que “todo funcionario, hasta el maneja fondos del Estado, hay leyes de procedimiento, no puede hacerse lo que quiera, no se pueden violentar las leyes, no estamos en contra que se dé un servicio gratuito, todos pagamos los recursos mediante impuestos y hay procedimientos, no queremos afectar imagen de nadie ni estamos en contra de lo que hicieron, sino que pedimos que se hagan las cosas bien”.

Dijo que quieren que se investigue cómo se efectuó esa contratación, no se está en contra de los estudiantes sino del procedimiento ya que “nosotros llevamos años brindando el servicio y no nos tomaron en cuenta”, apuntó.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández expresó que el dolor de algunos dirigentes del transporte es que no han podido “torcerle” su mano, confirmando que existieron sobornos a su persona para ceder en el tema de transporte.

Fernández salió al paso luego de presuntas denuncias que serían presentadas por transportistas por supuesta corrupción en el transporte de la UNAH.

“Si hay algo que caracterizará mi vida es manejar las cosas con transparencia, lo que pasa es que están acostumbrados a que les mojen la mano y yo no lo haré, el contrato no lo lleva la UNAH, es a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros contratamos al PNUD, nosotros no tenemos nada que ver con contratar el transporte”, sostuvo. IR