Transportistas del sur denuncian abandono estatal y crisis por inseguridad y tarifas

Tegucigalpa – Los transportistas del sector interurbano de la zona sur del país denunciaron una situación “de calamidad” que amenaza la sostenibilidad de sus operaciones, marcada por la inseguridad, el alza en los costos y la falta de diálogo con las autoridades.

La dirigente Belinda Pavón afirmó que, pese a haber solicitado formalmente una reunión con el presidente de la República la semana anterior, no han sido escuchados, a pesar de tratarse de un rubro que genera empleo y aporta al fisco nacional.

Pavón cuestionó que el Estado no garantice la seguridad en el transporte, obligando a los empresarios a asumir costos adicionales para proteger sus unidades y personal. “El tema de seguridad nos golpea y es un derecho que debería garantizar el Estado, pero lo pagamos nosotros”, lamentó. Asimismo, denunció que varias empresas están cerrando debido a la extorsión, sin que se observen acciones contundentes por parte de las autoridades.

En el ámbito legislativo, la dirigente criticó las reformas a la ley del transporte aprobadas sin la participación del sector, señalando que estas modificaciones han generado mayor desorden.

Recordó que los transportistas contribuyeron a la construcción de la normativa en administraciones anteriores, pero actualmente son excluidos de los procesos de discusión. “Hacen enmiendas ellos solos y no saben con qué propósito”, expresó.

Sobre el tema tarifario, Pavón indicó que los ajustes autorizados —que rondan entre un 15 % y 20 %— resultan insuficientes frente al incremento en el precio de los combustibles y otros insumos. Aseguró que han solicitado una revisión basada en costos reales y facturación, así como la instalación de una mesa técnica de trabajo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.

La dirigente también cuestionó la falta de acercamientos por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), señalando que el último contacto se dio cuando se anunció un incremento del 15 % en rutas largas y hasta 30 % en rutas cortas y de tierra. Desde entonces, afirmó, no han sido convocados nuevamente a diálogo, pese a reiteradas solicitudes del sector interurbano.

Belinda Pavón hizo un llamado directo al titular del Ejecutivo para que atienda las demandas del gremio y escuche “el clamor” de los transportistas. “Somos empresarios que invertimos para ganar, no para perder”, concluyó, al tiempo que cuestionó declaraciones de autoridades de seguridad que, según dijo, no reflejan la realidad del sector al no haber sostenido reuniones directas con los afectados. JS