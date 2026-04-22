Transportistas del sector urbano advierten cobro de tarifa real por incumplimiento del Gobierno

Tegucigalpa – El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, confirmó que el sector analiza aplicar la “tarifa real” al pasaje ante el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, lo que podría impactar directamente a millones de usuarios en el país.

Cálix explicó que, tras una revisión tarifaria realizada a todos los sectores del transporte, los operadores urbanos optaron por no trasladar de inmediato el ajuste al usuario, conscientes de que este rubro es el que más afecta a la población hondureña.

En ese contexto, detalló que sostuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), donde se acordó aplicar cualquier incremento de forma gradual.

Sin embargo, el dirigente denunció que los compromisos asumidos por el Gobierno no se han cumplido. Entre ellos, el pago pendiente del bono compensatorio correspondiente a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, así como la implementación de un bono al subsidio del combustible de dos lempiras a partir de abril.

“Hasta el momento seguimos cobrando los mismos 13 lempiras que hace cuatro años, mientras los costos operativos continúan en aumento”, señaló Cálix, al tiempo que cuestionó la falta de comunicación por parte de las autoridades, quienes no han respondido a las solicitudes recientes del sector para instalar una mesa técnica de diálogo.

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Alzas al combustible

El líder transportista detalló que el alza en el precio del diésel ha golpeado fuertemente las finanzas del rubro. Indicó que el galón pasó de 84 a 140 lempiras en apenas dos meses, lo que representa un incremento de 56 lempiras. Con un consumo promedio de 18 galones diarios por unidad.

A nivel nacional, con unas 3,200 unidades operando, el sobrecosto diario asciende a más de 2.5 millones de lempiras, según sus estimaciones.

“Estamos pagando de nuestra bolsa ese incremento mientras mantenemos la misma tarifa. Eso no es justo”, expresó.

Cálix subrayó que otros sectores, como el transporte interurbano y suburbano, ya aplican tarifas reales, mientras que el urbano continúa rezagado. Añadió que, de acuerdo con la última revisión técnica, el desfase actual rondaría los siete lempiras, lo que situaría el pasaje por encima de los 20 lempiras.

El dirigente reiteró que, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos y el silencio de las autoridades, el sector se ve obligado a considerar la aplicación de la tarifa real conforme a la ley.

“Nos han dejado desamparados. Nosotros mostramos voluntad para no afectar a más de dos millones de hondureños que dependen del transporte urbano, pero ya ni siquiera nos contestan” y esa es la molestia del sector y se tomarán las medidas, concluyó. LB