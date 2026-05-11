Transportistas de colonia Tiloarque paralizan unidades ante ola de extorsión

Tegucigalpa – La ruta de transporte que cubre el sector de Tiloarque, en la capital, se encuentra paralizada debido a amenazas vinculadas al cobro del denominado “impuesto de guerra”.

–Unas 63 unidades se encuentran paralizadas por extorsión.

De acuerdo con reportes preliminares, los transportistas habrían recibido un “teléfono extorsivo y balas” mediante el cual se les exigía el pago de dinero a cambio de permitirles continuar operando con normalidad.

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Ante el temor, los conductores decidieron suspender sus labores de manera temporal.

Asimismo, piden a las autoridades de seguridad brindar protección ya que temen por sus vidas.

Afirmaron que ya pagan a cinco estructuras, además de sufrir constantes asaltos. IR