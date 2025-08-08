Transportistas de carga reciben con agrado normativa del CN que permitirá a jóvenes de 21 años obtener licencias

Tegucigalpa– El representante de Transporte de Carga, Pablo Ruiz, informó que, con la reciente aprobación de un decreto en el Congreso Nacional, se abrirán nuevas oportunidades laborales para miles de jóvenes interesados en el manejo de unidades pesadas.

La medida, aprobada por unanimidad en el Legislativo, faculta al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para emitir certificados de operación y permisos especiales en todas las modalidades del Servicio de Transporte Terrestre Público y Especial de Personas y Carga, flexibilizando temporalmente los requisitos establecidos en la Ley de Transporte Terrestre.

Según Ruiz, esta flexibilización permitirá que jóvenes de 21 años puedan obtener licencias tipo C1 y C2, siempre que demuestren las competencias para operar este tipo de vehículos. Seis meses después, al cumplir 23 años, podrán acceder a la licencia tipo C3, que habilita la conducción de transporte pesado articulado.

“Con este decreto vamos a meter en el área laboral a muchos jóvenes que estaban pendientes de solicitar su licencia tipo pesada. Esto permitirá ingresar al ámbito laboral a unos 5,000 conductores que ya cuentan con licencia liviana, pero no habían podido tramitar la pesada, siguiendo siempre todos los lineamientos que exige la Ley de Tránsito”, explicó el dirigente.LB