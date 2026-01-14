Transportistas de carga pesada se reúnen con Covi y reiteran pedido de suspender aumento

Tegucigalpa – A un día de que entre en vigencia el aumento de tarifas de peaje en la CA-5, el dirigente del transporte de carga pesada, Edgardo Menéndez, informó que este miércoles sostendrán una reunión con representantes de la empresa Concesionario Vial de Honduras (COVI).

“Hemos sido invitados por Covi a las 10 de la mañana para platicar del tema”, dijo al agregar que el encuentro, donde no estaría participando representantes del gobierno de Xiomara Castro, no garantiza que su propuesta de suspensión del ajuste sea una realidad.

(Leer) Covi Honduras informa que no hay acuerdo para congelar tarifa de peaje

Afirmó además que quemar las casetas del peaje tampoco es la solución, sino ir al diálogo. “Tenemos que ser serios y responsables todos. Todos debemos pensar en diálogo”, reiteró.

El ajuste que entrará en vigencia mañana 15 de enero van desde nueve lempiras para los vehículos livianos y 98 lempiras los de seis ejes, este último es el que causa un fuerte impacto al transporte de carga.

“No son dos centavos, son 98 lempiras que vamos a pagar por caseta, son 587 lempiras el aumento para nosotros, entonces simplemente lo que vamos a hacer es que no le vamos a dar más dinero a nuestros conductores y lo que va haber es un gran caos”, advirtió al resaltar que el 80 % del pago de peaje es de los transportistas.

Dijo que hasta salir de la reunión sabrán qué acciones tomar si entra en vigencia el ajuste de tarifas. VC