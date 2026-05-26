Transportistas de carga pesada paralizan salida al sur y amenazan con tomas a nivel nacional

Tegucigalpa- Desde las 5:00 de la mañana de este martes, transportistas de carga pesada mantienen tomada la salida al sur de Tegucigalpa, a la altura del puente Germania, provocando un severo congestionamiento vehicular y afectando la circulación hacia diferentes zonas del país.

-Las protestas generan fuerte congestionamiento en Tegucigalpa y El Zamorano por conflicto tarifario.

La protesta, encabezada por conductores y representantes del sector transporte, mantiene bloqueado uno de los principales ejes viales de la capital, generando largas filas de vehículos y retrasos para cientos de conductores que se desplazan hacia el sur del territorio nacional.

Además, se reportó otra toma en la zona de El Zamorano, donde también se registra un fuerte tráfico vehicular debido a los bloqueos instalados por los manifestantes.

Los transportistas exigen al Gobierno una pronta respuesta ante la falta de acuerdos relacionados con el ajuste tarifario autorizado por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), conflicto que mantiene enfrentados al sector transporte y empresarios y también la disposición del Gobierno en torno al tema del cemento.

El representante del transporte de carga pesada, Pablo Ruiz, advirtió que las protestas podrían intensificarse en las próximas horas y extenderse a otras carreteras principales del país.

“Podríamos paralizar Honduras entera ante la falta de acuerdos con las autoridades”, afirmó el dirigente, quien además cuestionó recientes declaraciones emitidas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sobre el conflicto tarifario.

Según Ruiz, el gremio mantiene firme su postura porque la nueva tarifa del transporte ya tiene carácter legal y no puede ser ignorada mientras exista un proceso pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

Los transportistas alertaron que, de concretarse un paro nacional, podrían verse afectados el abastecimiento y la distribución de productos en distintas regiones del país, impactando directamente la economía y el comercio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe un acercamiento formal con los manifestantes para buscar una solución al conflicto y evitar que las protestas que iniciaron desde ayer en la misma zona sur continúen escalando en las próximas horas.LB