Transportistas de carga pesada exigen que visa a Costa Rica sea mínimo por un año

Tegucigalpa – Agobiados se encuentran los transportistas de carga pesada del país por la visa consular impuesta por Costa Rica a Honduras y viceversa, lo más grave para los comerciantes es que es un trámite que se debe hacer cada ingreso.

– Lo ideal es que se retroceda con la medida de visa consular, pero de no lograrse al menos la visa debería ser por un año mínimo, porque está perjudicando el comercio, aducen los transportistas.

El transportista de carga pesada, Juan Fiallos, que se encuentra apostado con un grupo de sus compañeros en la Cancillería de Honduras, dijo que no se moverán hasta tener una solución a una medida que no tiene sentido ya que por lo menos si no quitan la medida la vis debería ser mínimo por un año.

El transportista advirtió que si no tienen una solución continuarán en la calle defendiendo sus derechos pese a las amenazas de represión de parte de las autoridades.

Las protestas se incrementarán a nivel nacional, y ya han tenido comunicación con los transportistas de Costa Rica, y posiblemente ellos también tomen acciones similares.

“Somos personas trabajadoras, pero las autoridades nos están llevando a tomar estas acciones (…), somos más de 500 personas afectadas y a eso hay que sumar las cámaras de transporte, estamos parados y sin un peso porque generamos nuestros ingresos diarios”, remarcó.

Finalmente, dijo que no tienen miedo “para nada” a las amenazas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), porque ellos no les ayudan con el sustento diario y cada vez que se reúnen solo les dicen más mentiras, por lo que defenderán sus derechos con las acciones necesarias. LB