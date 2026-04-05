Transportistas de carga pesada dicen operan “en rojo” y amenazan con paro nacional

Tegucigalpa – Juan Fiallos, dirigente del transporte de carga, señaló hoy que operan con números rojos y amenazó con un paro nacional si no hay un ajuste a la tarifa por flete.

Emplazó al Gobierno de Honduras para que lleguen a un acuerdo antes del día miércoles.

Si no hay acuerdo, vamos a paro nacional, sentenció al tiempo que dijo que la situación para ellos es insostenible.

Actualmente la tarifa se mantiene en un dólar con 24 centavos, tarifa que no se ha movido desde el 2015.

Sin embargo, para este dirigente del rubro la tarifa debería superar los dos dólares por kilómetros recorrido.

Expuso que con los constantes aumentos a los combustibles ya no es factible operar con las actuales tarifas ya que lejos de ganancias les generan pérdidas.

A partir del lunes, la gasolina súper subirá 6.59 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio en bomba será de 134.07. Mientras, la gasolina regular aumenta 6.02 lempiras, lo que hace que el valor sea de 118.09 lempiras por galón desde el próximo lunes.

El queroseno se incrementa 13.31 lempiras por galón, llegando a un costo de 138.98 lempiras.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, aumenta 10.33 lempiras, lo que hace que su nuevo costo sea de 128.42 lempiras por galón.