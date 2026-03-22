Transportistas de carga pesada anuncian incremento en fletes debido a alzas en combustibles

Tegucigalpa – “Sí o sí”, va a aumentar la tarifa de fletes en la carga pesada, anunció el transportista Benjamín Castro, quien argumentó que lo anterior se debe a las consecutivas alzas a los precios de los combustibles.

Dijo que no se trata de buscar culpables, simplemente el combustible aumentó y la tarifa por carga pesada terrestre debe ajustarse.

En ese orden, vaticinó que la nueva tarifa va a sobrepasar el costo de un dólar con 20 centavos por kilómetro recorrido.

Ver: L.7.44 sube la súper, L.12.77 el queroseno y L.8.56 el diésel a partir del lunes

Actualmente la tarifa se mantiene en un dólar con 24 centavos, tarifa que no se ha movido desde el 2015.

“Nosotros no somos beneficencia, somos empresarios que invertimos para ganar y ahorita estamos trabajando en rojo”, manifestó.

Reiteró que la tarifa del transporte de carga pesada debe aumentar sí o sí.

Los combustibles en Honduras hilvanan once semanas consecutivas de aumento.

Este lunes se aplica un nuevo incremento, el más grande registrado en las once semanas. (RO)