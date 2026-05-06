Transportistas de carga pesada advierten paro si no se aplica ajuste tarifario

Tegucigalpa– El dirigente del transporte de carga pesada, Edgardo Menéndez, advirtió que el sector podría paralizar sus unidades a nivel nacional si las empresas no cumplen con el ajuste tarifario establecido, a más tardar la próxima semana.

-Nos están mandando a medir fuerzas, si no nos resuelven nos vamos a parar, advirtió el dirigente.

Menéndez explicó que los transportistas no están solicitando subsidios, sino el cumplimiento de la ley que establece el pago por kilómetro recorrido.

Detalló que actualmente se les paga una tarifa base de 1.24 dólares por kilómetro, a la que debería sumarse un ajuste de 22 centavos debido al incremento sostenido en el precio del diésel en los últimos meses, aumento que asevera no ha sido reconocido por quienes contratan el servicio.

“El Instituto (en referencia al IHTT) fijó ese ajuste, pero no lo hemos recibido. Son millones de lempiras en pérdidas”, señaló, y por este motivo los conductores aún no han incrementado sus tarifas, anotó.

El dirigente también expresó preocupación por un posible aumento en los combustibles y la eventual eliminación de subsidios, lo que agravaría la situación del rubro.

“Vamos a esperar la próxima semana, de lo contrario, nos iremos a paro porque ya no aguantamos”, avisó Menéndez. AD