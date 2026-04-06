Transportistas de carga inician acciones a nivel nacional por alza al combustible y falta de ajuste en tarifas

Tegucigalpa- El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas Unitarios, Pablo Ruíz, anunció un paro de labores a nivel nacional debido al impacto del aumento en los precios de los combustibles y la falta de ajuste en las tarifas de transporte.

-Desde hoy transportistas no recibirán carga de empresas y a partir de mañana pararían en carreteras.

Ruíz explicó que actualmente operan con una tarifa establecida desde 2016, ratificada en 2019, la cual no ha sido actualizada pese al incremento sostenido en los costos operativos. Señaló que, además, hace tres semanas el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) comunicó que las empresas no están obligadas a pagar dicha tarifa, lo que ha agravado la situación del sector.

“El impacto del aumento al combustible ronda los 46 lempiras, y actualmente somos nosotros quienes estamos absorbiendo ese costo, lo que vuelve insostenible la operación”, advirtió el dirigente.

Asimismo, denunció que las empresas privadas que contratan el servicio de transporte no están pagando lo que corresponde según la normativa vigente, argumentando que no pueden asumir más costos sin trasladarlos a los precios de los productos.

Ante este panorama, Ruíz indicó que desde este día muchos transportistas dejarán de presentarse a cargar en distintas empresas, como medida de presión. De no existir un acercamiento con las autoridades gubernamentales, advirtió que el paro podría escalar a la paralización en carreteras a partir de mañana.

El dirigente también alertó sobre las posibles repercusiones del paro, especialmente tras el reciente período de Semana Santa, cuando las bodegas suelen quedar desabastecidas. “El transporte de carga moviliza todo tipo de productos, desde combustible hasta alimentos y artículos de consumo diario, por lo que el impacto sería a nivel nacional”, concluyó.LB