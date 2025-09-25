Transportistas confirman pago de cuatro de siete meses de deuda del Gobierno

Tegucigalpa – El dirigente del transporte Wilmer Cálix, confirmó hoy que desde el miércoles se inició el pago de cuatro de siete meses que el Gobierno adeuda a este sector por concepto subsidio.

Con base en lo anterior, las acciones amenazas de protestas se suspenden.

En ese sentido, los transportistas prestarán servicio durante la Semana Morazánica.

No obstante, Cálix refirió que más que el pago de la deuda se debe avanzar hacia una modernidad del sector transporte.

Se debe trabajar en la modernidad y seguridad del transporte público para que los hondureños prefieran usar este método de transporte y no sus autos para desplazarse.

Expuso que en las denominadas horas pico los autos ni siquiera se mueven en los distintos ejes carreteros. Eso puede cambiar si las personas utilizan el transporte público en vez de sus automóviles, zanjó. (RO)