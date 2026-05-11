Transportistas claman seguridad, más de 50 personas han muerto violentamente en tres años

Tegucigalpa- El dirigente del transporte Jorge Lanza alertó que más de 50 personas vinculadas al rubro han muerto de forma violenta en los últimos tres años, producto principalmente del cobro del denominado “impuesto de guerra” y la inseguridad que afecta al transporte urbano en el país.

Lanza detalló que solo la semana pasada se registraron varios hechos violentos, entre ellos tres eventos en San Pedro Sula, dos en la zona central, uno en Lepaterique y otro en Comayagüela, específicamente cerca de la colonia Los Robles.

“El transporte vive una situación sumamente difícil y los eventos violentos continúan ocurriendo. Seguimos pidiendo mayor seguridad, principalmente en los corredores donde opera el transporte urbano”, expresó.

El dirigente lamentó que las autoridades enfrenten limitaciones por falta de policías, patrullas y combustible, situación que, a su juicio, debilita la capacidad de respuesta en materia de seguridad.

“Es difícil resolver el problema de inseguridad en el país porque los delincuentes se desplazan con mayor facilidad que los mismos agentes del orden. Nuestra seguridad camina con muletas”, cuestionó.

Lanza manifestó la preocupación del sector transporte ante la persistencia de la violencia y aseguró que, pese a los constantes llamados, la problemática continúa afectando a conductores, ayudantes y usuarios del transporte público.LB