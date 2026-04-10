Transportistas bloquean la CA-5 en Siguatepeque y paralizan el tránsito

Tegucigalpa- Un bloqueo total se registra este día en la carretera internacional CA-5, a la altura de Siguatepeque, donde transportistas de carga pesada han paralizado la circulación vehicular en protesta por el alto tarifas de acarreo y el alto costo de los combustibles.

La toma de la vía ha generado un impacto significativo en la conectividad nacional, ya que se trata de un punto estratégico que comunica la zona norte con el centro y occidente del país. Además, el cierre afecta el paso hacia La Esperanza, específicamente en el desvío que conduce hacia ese sector, agravando aún más la situación.

A esta hora, el tránsito es completamente nulo en la zona, con largas filas de vehículos varados y congestionamiento severo en ambos sentidos.

El bloqueo responde a una medida previamente anunciada por el sector transporte de carga pesada, que ha señalado varios puntos del país como escenarios de protesta.

Los manifestantes exigen un incremento en las tarifas de acarreo, argumentando que los constantes aumentos en los precios de los combustibles han vuelto insostenible su operatividad.

Hasta el momento, no se reporta presencia de autoridades que logren habilitar el paso, mientras crece la preocupación de conductores y comerciantes por las pérdidas económicas y el impacto en el traslado de mercancías a nivel nacional.LB