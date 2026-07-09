Transportistas paralizan unidades en protesta tras asesinato de conductor en Comayagüela

Tegucigalpa– Ante el asesinato de 25 miembros ligados al sector transporte en el presente año, los transportistas paralizaron sus unidades en protesta para que las autoridades den respuestas.

Los conductores indicaron que han interpuesto denuncias sobre los hechos violentos pero hasta el momento no dan respuestas.

Los transportistas han aparcado sus unidades a la orilla de las principales calles de la capital.

Más temprano informábamos

Transportistas anuncian protestas tras asesinato de conductor en Comayagüela

Tegucigalpa – El dirigente del transporte Wilmer Cálix anunció que este jueves el sector realizará manifestaciones pacíficas en distintos puntos de la capital para exigir mayores acciones contra la extorsión y la violencia, luego del asesinato de un conductor de rapidito en Comayagüela .

– El hecho dejó un conductor fallecido, un cobrador herido y puso en riesgo a los pasajeros que se transportaban en la unidad.

Cálix informó que las protestas iniciarán a las 8:00 de la mañana en las salidas al sur, norte, Olancho, Santa Lucía y Valle de Ángeles.

Aseguró que las movilizaciones no contemplan bloqueos de carreteras y que únicamente buscan hacer un llamado al Gobierno para reforzar la seguridad.

Según explicó, la información preliminar que maneja el sector indica que el ataque fue perpetrado por ocupantes de una mototaxi y estaría relacionado con el cobro de extorsión.

El dirigente sostuvo que la problemática de la extorsión no corresponde únicamente a la actual administración, sino que es un fenómeno que el país arrastra desde hace décadas.

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No obstante, pidió al gobierno del presidente Nasry Asfura fortalecer las instituciones encargadas de combatir este delito y utilizar de forma eficiente los recursos provenientes de la tasa de seguridad.

«Lo único que queremos como sector transporte es que haya seguridad y que nos dejen trabajar en paz en el país para reinvertir y mejorar el servicio de transporte público», expresó.

Asimismo, cuestionó la efectividad del sistema de justicia al señalar que, de acuerdo a sus datos, durante el año anterior se registraron 398 capturas relacionadas con estos delitos, pero únicamente siete concluyeron con sentencias firmes.

Según Cálix, alrededor de 25 conductores del transporte público han sido asesinados en lo que va de 2026, una situación que mantiene en alerta al gremio y que motivó la convocatoria a las protestas. AD