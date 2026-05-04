Transportistas anuncian paro de labores a partir del mañana

Tegucigalpa – Una movilización a partir de este martes determinó la dirigencia del transporte urbano ante las imparables alzas a los combustibles.

– «Esperemos que nos llame el gobierno, sino vamos a paro de labores», afirmaron.

– Entre seis y siete lempiras esperan que sea la nivelación en la tarifa de transporte.

Según los transportistas hay una deuda pendiente de meses anteriores y tampoco se reunió la mesa técnica para determinar un aumento a la tarifa.

Señalaron que llevan cuatro años sin actualizar tarifa.

Indicaron que todo lo solicitado por el gobierno lo han cumplido, pero que la situación ya no está para seguir esperando.

“Nosotros en estos últimos meses hemos acarreado con el alza a los combustibles, son 140 millones de lempiras y no miramos la nivelación en la tarifa del transporte”, afirmaron.

Lamentaron que no hay respuesta para el transporte urbano, sabemos que hay cosas que mejorar, pero como se van a mejorar si la deuda es de cinco meses, aquí hay que cumplirles a los más pobres, señaló Marbyn Galo.

Unas tres mil unidades estarían paralizando sus unidades en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua, La Ceiba y Santa Bárbara. IR