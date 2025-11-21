Transportistas amenazan con un paro el próximo lunes por falta de pago de subsidio

Tegucigalpa – El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, anunció que el próximo lunes iniciarán medidas de presión como un paro del servicio, a causa de la falta de pago de subsidio.

Expuso que desde hace cuatro meses buscan una reunión con las autoridades de Finanzas, pero no han concertado nada.

Recordó que a la mayoría de transportistas se les adeuda el pago de cuatro meses de subsidios.

Sin embargo, existen transportistas a quienes se les adeuda hasta un año de subsidios, acentuó.

Todas las medidas se pueden suspender si las autoridades muestran voluntad, en este caso que la presidenta de la República gire las instrucciones que ya se habían brindado en el pasado.

Explicó que ya se había acordado el pago de subsidio, pero los fondos no se liberan.

Es así que ya se volvieron a acumular cuatro meses de pago atrasado por este concepto, dijo.

Insistió que si se giran las instrucciones pertinentes no van a emprender medidas de presión el próximo lunes. PD