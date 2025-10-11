Transportistas amenazan con tomarse las carreteras ante falta de pago desde el CNE

Tegucigalpa – El dirigente del transporte Óscar Aguilera dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está orillando a los transportistas de carga que prestaron sus servicios en las elecciones primarias del 9 de marzo a tomar medidas de presión, tomando las calles y la CA-5 si no no reciben el pago pendiente.

Esta tarde, dos unidades de transporte fueron colocadas para bloquear el acceso al CNE.

En tanto, el representante de los transportistas, Teodoro Bonilla, anunció que este sábado se levantó un acta notarial ante la falta de pago a los transportistas que prestaron sus servicios.

“Ha prosperado la afirmativa en el sentido de que hay un silencio administrativo por parte de los consejeros en el no pago y por lo tanto ya hay una demanda que se puede entablar la próxima semana”, indicó Bonilla.

El profesional del derecho detalló que la deuda supera los 64 millones de lempiras. “La demanda va andar rondando en más de 100 millones de lempiras, se les van a embargar las cuentas bancarias al CNE, porque embargados no se va poder contratar transporte”, dijo al cuestionar si el órgano electoral quiere una crisis en el transporte.

El representante legal de los transportistas adelantó que el transporte no participará en la licitación que se realizará el lunes 13 de octubre. VC