Transportistas amenazan con paro nacional si Gobierno incumple pago del bono compensatorio

Tegucigalpa – Dirigentes del transporte urbano advirtieron que convocarán a un paro nacional la próxima semana si el Gobierno no cumple con el pago del bono compensatorio pendiente y no atiende los problemas de inseguridad.

Representantes del sector de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Santa Bárbara se reunieron este lunes en la capital para definir las medidas de presión que tomarían contra el gobierno.

«Si a San Pedro Sula no se le paga esta semana, el viernes o sábado estaremos reunidos con la dirigencia nacional para definir las acciones de la próxima semana», advirtió el dirigente Nelson Fernández.

Por su parte, Wilmer Cálix señaló que, además del retraso en los pagos, persiste una deuda del Gobierno en materia de seguridad para el sector.

«Estamos reunidos en un solo sentir. Exigimos que se cumplan los compromisos asumidos y que se generen las condiciones para avanzar hacia la modernización del transporte», expresó.

En la misma línea, el dirigente Jorge Lanza aseguró que la asamblea acordó que, si no hay una respuesta positiva en los próximos días, las medidas de presión serán inevitables.

«Si las autoridades no responden esta semana, la próxima semana habrá acciones que ya hemos planificado», afirmó.

Los transportistas también indicaron que mantienen comunicación con el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, quien solicitó un plazo adicional para avanzar en los compromisos.

Por último, pidieron al alcalde del Distrito Central respuestas sobre la operación del sistema de transporte, al considerar que existe incertidumbre sobre el futuro de los actuales empresarios del rubro. AD