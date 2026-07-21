Transportistas advierten posible paro nacional por extorsión y retrasos en pago del bono compensatorio

San Pedro Sula – El dirigente del transporte de la zona norte, Nelson Fernández, aseguró que el gremio analiza convocar a una paralización nacional ante la falta de resultados de la Ley Antiextorsión y el incumplimiento en el pago del bono compensatorio.

“Se está gestando un paro a nivel nacional. Esto nos está poniendo de rodillas; cada día es peor la situación”, advirtió.

Según el dirigente, lejos de disminuir, la problemática se ha intensificado con la aparición de más grupos dedicados a la extorsión, lo que mantiene en constante riesgo al sector entero.

“Aquí las extorsiones han continuado lo mismo y mejorado. Ya no son dos o tres grupos como antes, ahora son seis o siete grupos y eso está dañando a la población”, afirmó.

Como medida, los dirigentes del transporte sostuvieron una reunión virtual con representantes de distintas regiones del país para analizar las acciones que emprenderán en los próximos días.

Fernández confirmó que una de las propuestas sobre la mesa es convocar a una reunión nacional, posiblemente en Siguatepeque, donde se definirá si se realiza un paro a nivel nacional.

Además del problema de la extorsión, denunció el retraso en el pago del bono compensatorio que el Gobierno entrega al sector para contribuir al sostenimiento del servicio de transporte público.

El dirigente recordó que este beneficio constituya un compromiso adquirido por el Estado para apoyar la operación del transporte público y evitar un mayor impacto económico sobre los usuarios.

Los transportistas esperan que las autoridades atiendan ambos reclamos en los próximos días, ya que advierten que, de no existir soluciones, las medidas de presión se intensificarían a tener ramificaciones en todo el país. AD